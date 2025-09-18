Cisterna, stop alle strisce blu: da domani parcheggi gratis in tutta la città

Parcheggiare a Cisterna da venerdì 19 settembre non costerà nulla. La Giunta ha infatti deciso di sospendere la sosta a pagamento, complice la scadenza del contratto con il gestore dei parcometri.

La pausa sarà l’occasione per aprire un confronto più ampio. L’amministrazione ha annunciato l’avvio di un tavolo con associazioni di categoria, comitati di quartiere, cittadini e rappresentanti del trasporto pubblico per raccogliere idee e proposte in vista della stesura di un nuovo regolamento della sosta.

«Abbiamo ritenuto necessario – spiegano il sindaco Valentino Mantini, l’assessore all’urbanistica Andrea Santilli e il delegato alla Polizia locale Elio Sarracino – rivedere la dotazione e la collocazione dei posti auto, a pagamento e non, alla luce della riprogrammazione urbanistica che sta interessando numerose aree della città».

Il nuovo strumento dovrà garantire un’equa distribuzione degli spazi, incentivare la mobilità sostenibile e rispondere alle reali esigenze di comunità, commercianti e artigiani. «La mobilità – aggiungono – sta cambiando e anche il sistema della sosta deve essere aggiornato, in coerenza con la nuova veste che Cisterna andrà assumendo».