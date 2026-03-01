Cisterna, strappano la collana ad un pendolare in stazione: nei guai tre stranieri

Un uomo di 45 anni è stato derubato della collana d’oro che portava al collo mentre stava salendo su un treno alla stazione di Cisterna. Il fatto è avvenuto sabato intorno alle 17: tre giovani stranieri si sono avvicinati approfittando della confusione, uno ha afferrato il monile strappandolo con un gesto rapido e poi si è dato alla fuga con i complici. La vittima, diretta a Roma per raggiungere la madre malata, è salita sul treno e ha contattato la Polizia Locale.

Immediate le ricerche, avviate con pattuglie e con l’analisi delle immagini della videosorveglianza comunale, che hanno consentito di ottenere in breve tempo riprese nitide dei tre presunti autori. Gli agenti li hanno individuati in via Monti Lepini: accompagnati in comando, hanno negato ogni coinvolgimento, ma durante la perquisizione è stata trovata, nascosta nella tasca interna del giaccone di uno di loro, una collana in oro massiccio del valore di circa 4mila euro, riconosciuta dalla vittima grazie a una foto inviata.

Il giovane trovato in possesso della refurtiva, un 19enne tunisino residente a Cori, è stato arrestato; gli altri due complici, entrambi 19enni, uno tunisino e uno egiziano, sono stati denunciati.