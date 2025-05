Cisterna, svastiche e atti vandalici nel centro anziani: la denuncia

L’Amministrazione Comunale esprime la propria ferma e indignata condanna per i gravi atti di vandalismo avvenuti nel fine settimana, che hanno colpito due luoghi simbolo della nostra comunità: il Centro Anziani “A. Leonardi” e il Centro Minori “La Tartaruga”.

Ignoti si sono introdotti nei locali, hanno tagliato i fili dell’antifurto e divelto la centralina, imbrattato mobili e muri con imprecazioni, scritte e disegni osceni, svastiche, rubato la cancelleria e danneggiato attrezzature da lavoro e per gli esercizi sportivi, cosparso il pavimento di bevande.

Si tratta di gesti incivili e profondamente offensivi che non solo arrecano danni materiali, ma colpiscono nel profondo l’identità e i valori della nostra città. Il Centro “A. Leonardi” è da sempre un presidio di memoria, socialità e dignità per i nostri anziani, mentre “La Tartaruga” rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la crescita, l’educazione e la protezione dei nostri bambini e ragazzi.

Questo pomeriggio, il Sindaco e l’Assessora alle Politiche Sociali si sono recati personalmente nei due centri per manifestare vicinanza e solidarietà agli utenti, agli operatori e alle famiglie coinvolte.

Al Centro Anziani “A. Leonardi”, sono stati accolti dalla Presidente dell’APS che gestisce la struttura, Luciana Latini, visibilmente provata per l’accaduto. Oltre ai danneggiamenti agli arredi e agli ambienti, è stata segnalata la distruzione di importanti documenti amministrativi e del computer utilizzato per le attività del centro: una perdita che va ben oltre il danno economico, compromettendo la memoria e la funzionalità di un luogo costruito con anni di impegno e dedizione.

«È triste e sconfortante dover assistere a simili gesti di sprezzante inciviltà – hanno dichiarato il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessora Stefania Krilic – che arrecano un danno materiale, ma ancor più morale. Colpire questi luoghi significa ferire il cuore stesso della nostra comunità, minando il senso di cura, solidarietà e coesione che li anima. Chi ha compiuto questi atti dimostra totale disprezzo verso luoghi che rappresentano la parte più viva e preziosa della nostra società: gli anziani e i bambini.

A nome dell’Amministrazione, esprimiamo piena vicinanza agli utenti, agli operatori e alle famiglie che ogni giorno animano questi spazi. La Polizia Locale è già al lavoro per individuare i responsabili. Nel frattempo, l’Amministrazione intende lanciare un messaggio forte e chiaro: non ci lasceremo intimidire.

I centri “A. Leonardi” e “La Tartaruga” torneranno a essere ancora più vivi e più forti di prima, grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione, degli operatori e di tutta la cittadinanza».