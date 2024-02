I Carabinieri di Cisterna, unitamente al personale del Comando di Polizia Locale, nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati di genere e le truffe in particolare ai danni di anziani, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino classe 2002 residente a Latina con l’accusa di truffa. Il soggetto aveva avvicinato un cittadino tunisino classe ’52 presentandosi come un amico del figlio per conto del quale doveva consegnargli un pacco.

Nella circostanza, il truffatore, al fine di rendersi più credibile, aveva fatto finta di telefonare al figlio della vittima per concordare la consegna di un pacco al padre a fronte di un pagamento di euro 100,00.

Fortunatamente l’anziano non cadeva nella truffa e, dopo aver rilevato la targa del veicolo un uso al presunto truffatore, lo segnalava alle forze di polizia che riuscivano ad intercettarlo poco dopo.