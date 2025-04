Cisterna tiene testa, ma Verona è più concreta e vince 3-0

Cisterna Volley cade in tre set al Pala AGSM AIM contro una solida Rana Verona (25-15, 25-18, 25-22), che fa la differenza soprattutto a muro e al servizio. Nonostante la sconfitta, la squadra pontina esce dal match con spunti positivi, grazie alle prove convincenti di chi ha trovato spazio dal primo minuto.

Willner Rivas, all’esordio da titolare, ha chiuso con 10 punti, mentre Theo Faure si è confermato punto di riferimento offensivo con 15 realizzazioni, miglior marcatore del match. Esordio da titolare anche per Alessandro Finauri nel ruolo di libero, in un match utile per fare esperienza e crescere in vista dei prossimi impegni.

La gara ha visto un buon avvio pontino, ma Verona ha subito preso il controllo grazie all’efficacia in attacco e alla solidità difensiva. Più combattuto il terzo set, con Cisterna avanti nel cuore del parziale, prima della rimonta dei padroni di casa.

Finauri

“Siamo partiti con una formazione inedita, con alcuni di noi che durante la stagione hanno avuto meno spazio. La squadra e lo staff hanno voluto darci fiducia e noi, con grande motivazione, abbiamo cercato di rispondere presente. Verona è un avversario forte, organizzato e con individualità importanti, ma nonostante la sconfitta, ci portiamo a casa sensazioni positive. Per noi più giovani è stata un’occasione preziosa per accumulare minuti, crescere e prepararci al meglio per le prossime partite che ci attendono.”

Cisterna tornerà in campo sabato 19 aprile, ancora in trasferta, contro la Valsa Group Modena.

Tabellino

RANA VERONA – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-15; 25-18; 25-22)

RANA VERONA: Abaev 2, Keita 14, Mozic 10, Ewert 13, Zingel 3, Cortesia 8, D’Amico (L), Sani 1, Spirito 1. NE: Chevalier, Vitelli, Jensen, Bonisoli (L), Zanotti. Allenatore: Simoni

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 2, Czerwinski 1, Mazzone 2, Nedeljkovic 12, Finauri (L) Tarumi 1,Rivas 10, Faure 15, Bayram 7. NE: Fanizza, Ramon, Pace (L), Tosti. Allenatore: Falasca

ARBITRI: Stefano Nava – Andrea Puecher (3^arbitro Alessio Lambertini)

NOTE – Durata set:21’,21’,29’. Tot.1h11. MVP: Jordan Ewert (Rana Verona) Spettatori: 2590

Attacco: Cisterna Volley 44% Rana Verona 55%. Ricezione: Cisterna Volley 38% (22% prf) Rana Verona 50% (19% prf). Ace: Cisterna Volley 4, Rana Verona 8. Muro: Cisterna Volley 3, Rana Verona 8.