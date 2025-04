Cisterna, titolare denunciato: niente DVR né visite mediche per i dipendenti

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Latina hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale del posto, riscontrando gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro.

Il titolare, un 29enne residente a Cisterna, è stato deferito in stato di libertà per non aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), documento fondamentale che descrive i pericoli presenti sul luogo di lavoro e le misure adottate per eliminarli o ridurli. A peggiorare la situazione, la redazione del DVR avrebbe dovuto avvenire con il coinvolgimento del medico competente, figura obbligatoria in azienda quando sono presenti rischi per la salute dei lavoratori.

Inoltre, è emersa la completa assenza di sorveglianza sanitaria: i dipendenti non erano sottoposti alle visite mediche previste per legge, condizione che mette a serio rischio la loro salute e sicurezza.

Al termine dell’ispezione, oltre alla denuncia, i militari hanno elevato ammende per un totale superiore a 3.500 euro. Le verifiche del N.I.L. rientrano in una più ampia campagna di controlli finalizzata a contrastare il lavoro irregolare e a garantire il rispetto delle norme di sicurezza.