Cisterna: torna la Fiera dell’Ascensione tra Butteri e tradizioni

Un weekend ricco di attività grazie al ritorno della Fiera dell’Ascensione he si dividerà tra l’area boschiva di Filetto e le vie del centro cittadino.

La giornata di sabato (ore 10:00 – 18:30) sarà interamente dedicata alla cultura rurale e alle prodezze equestri presso l’area Filetto.

Protagonisti assoluti i celebri Butteri di Cisterna, affiancati dalle acrobazie dello stunt-man Andrea Andreuzzi. Da non perdere la sfilata della storica barozza trainata dalle vacche maremmane, i caroselli equestri e il concorso di salto ostacoli del Centro Equestre Ninfa.

Per i più piccoli (e non solo) ci saranno giochi in legno di una volta, tiro con l’arco, laboratori di danze popolari (pizzica e tarantelle) e letture animate. Il tutto accompagnato da stand di artigianato e l’immancabile enogastronomia locale.

Torna poi la camminata “Sui tratturi di transumanza”, un trekking guidato di 15 km attraverso la splendida Tenuta di Torrecchia Vecchia fino al Lago di Giulianello (rientro previsto in bus).

Domenica, invece, la festa si sposta nel cuore di Cisterna:

Dalle 8:00 al tramonto, le vie centrali ospiteranno stand di artigianato e merci varie.

Un’occasione imperdibile per visitare il sito archeologico di Tres Tabernae. Sarà attivo un servizio navetta dalla stazione ferroviaria (partenze ore 9, 10 e 11) per partecipare alle visite guidate in programma durante la mattinata.

Un fine settimana pensato per chi vuole vivere il territorio all’aria aperta, riscoprendo il legame indissolubile tra l’uomo, l’animale e la terra che caratterizza la storia di Cisterna