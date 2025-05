Cisterna, torna la rassegna “Il Maggio della Cultura”

Tutto pronto per la quarta edizione della rassegna culturale curata dall’Istituto comprensivo Plinio il Vecchio di Cisterna di Latina, “Il Maggio della Cultura, la Scuola come Spazio Vivo di Dialogo e Bellezza”, ideata e organizzata dall’insegnante Sabrina Domini, autrice, consulente didattica ed esperta di letteratura per l’infanzia, referente del progetto lettura “Librinsieme3.0”, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina.

“Quest’anno – scrive la Dirigente scolastica Fabiola Pagnanelli – sarà un festival culturale tutto al femminile, con la presenza di due Premi Andersen e penne prestigiosissime nel panorama della scrittura nazionale. Siamo felici di incontrare importanti autrici con bei libri e storie vicine alle vite dei nostri alunni. Gli incontri si svolgeranno nell’Aula consiliare del Comune di Cisterna. Leggere è un potente strumento democratico e la scuola Plinio in questi anni ha dimostrato di essere una “scuola che legge. La lettura rappresenta un volano che indica ai ragazzi traiettorie libere, emozionali e di pensiero. Il libro è uno strumento di libertà. Nelle storie che hanno letto, hanno potuto ritrovare se stessi e in quei tessuti narrativi affrontare paure ed emozioni contrastanti. Il nostro impegno è rivolto ai nostri alunni e ai ragazzi del nostro territorio, affinché maturino, allenando mente e cuore, competenze emotive, sociali e di pensiero critico, funzionali all’esercizio di una cittadinanza consapevole”.

Il programma:

5 maggio – Francesca Bonafini, scrittrice Premio Andersen;

7-8 maggio – Annalisa Strada, scrittrice Premio Andersen;

12 maggio – Milvia Vincenzini, scrittrice

28 maggio – Giuliana Facchini, scrittrice

30 maggio – Giusy Acunzo, scrittrice e illustratrice