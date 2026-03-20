Cisterna, torna l’isola ecologica

Torna domani, sabato 21 marzo, l’isola ecologica mobile di Cisterna Ambiente dove è possibile conferire rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche, frazioni di verde, sfalci e potature. L’area dove sarà allestita la raccolta è quella del Mercato di viale delle Province che sarà operativa dalle ore 8 alle ore 12.

I risultati raggiunti nei primi due mesi dell’anno dimostrano che questo sistema sta funzionando.

Per quanto riguarda la giornata del 26 gennaio a piazza Nenni nel quartiere San Valentino sono stati raccolti: un cassonetto da 1100 litri di indumenti usati; un carrellato da 240 litri di olio vegetale esausto; due 2 cassoni da 8 metri cubi di ingombranti; un cassone da 8 metri cubi di apparecchiature elettriche e un cassone da 5 metri cubi di sfalci e potature.

Nella giornata del 19 febbraio nell’area limitrofa al centro sociale di Le Castella sono stati conferiti un cassonetto da 1100 litri di indumenti usati; tre cassoni da 8 metri cubi di ingombranti; un cassone da 8 metri cubi di apparecchiature elettriche e un cassone da 8 metri cubi di sfalci e potature.

I cittadini stanno quindi rispondendo in maniera più che positiva alle iniziative messe in campo che mirano ad una raccolta rifiuti sempre più attenta alle esigenze del territorio.

I prossimi appuntamenti già fissati in calendario per il mese di aprile sono due: lunedì 13, sempre dalle ore 8 alle ore 12, in piazza dei Bonificatori a Borgo Flora e giovedì 23 a Doganella, nell’area parcheggio vicino al Fontanile.