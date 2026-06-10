Cisterna, torna “Sport in Comune”: al via un mese di eventi e tornei in centro

Torna l’appuntamento più atteso dell’estate sportiva cisternese. Sabato 13 giugno prende il via la quinta edizione di “Sport in Comune”, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale che per oltre un mese animerà le piazze del centro cittadino e i principali impianti sportivi.

Non solo calcio, basket e pallavolo: il ricco calendario offrirà ai cittadini la possibilità di scoprire discipline come le arti marziali, la danza, la pesistica, l’atletica leggera e il rugby.

Il sipario si alza sabato 13 giugno alle ore 21:00 in Piazza XIX Marzo con il III Trofeo Roberto Chiarucci. La serata di boxe prevede dieci incontri dilettantistici e due match professionistici di altissimo livello.

Per le scuderie locali saliranno sul ring per i Warrior Gym: i cisternesi Riccardo Vita e Jacopo Reale e per il Fight Club Frasca: Mattia Pontecorvi, Alessio Lazzari e Riccardo Cinelli.

I fari della serata saranno puntati sui due match più attesi: Ahmed Boughriba (Warrior Gym) contro Beh Alassane Traore nella categoria supermedi, e il beniamino locale Gian Marco Caratelli (Fight Club Frasca, allenato da Devis Chiarucci) che sfiderà il colombiano Hector Estupinan nella categoria supergallo.

Il weekend inaugurale proseguirà domenica 14 giugno (dalle ore 16:00) sempre in Piazza XIX Marzo con il Torneo di mini volley dell’Asd Multisport dedicato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Ecco i successivi appuntamenti del mese:

Venerdì 19 giugno (ore 18:30): Esibizioni di kung fu, boxe cinese, difesa personale e kick boxing a cura del Tempio degli atleti.

Sabato 20 giugno: Spazio alla Pole Vault Academy Asd (ore 16:00) e allo spettacolo dell’Asd 7aps curato da Happy Dance Academy (ore 20:30).

Domenica 21 e Venerdì 26 giugno: Benessere in primo piano con la Camminata Metabolica (partenza dal Centro Polivalente di San Valentino). Il 26 giugno, alle 21:00, si terrà anche l’esibizione degli atleti della Mg. Assd.

Domenica 26 giugno (ore 18:30): Primo open day e attività dedicati al Cisterna Rugby.