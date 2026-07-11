Cisterna, trasporto pubblico: tornano le corse per i lavoratori e spuntano 3 nuove fermate a San Valentino

Importanti novità e primi correttivi in arrivo per il trasporto pubblico locale a Cisterna. A partire da lunedì 13 luglio saranno attivate alcune corse inizialmente non previste dal nuovo assetto regionale, una decisione presa da gestore e Regione per rispondere concretamente alle esigenze dei pendolari e dei residenti. Per il popoloso quartiere San Valentino verranno ripristinate le corse delle ore 6:55 e delle ore 8:15 della circolare 4, garantendo così un servizio più aderente ai bisogni dei lavoratori. Novità anche per la circolare 1: per agevolare il personale impiegato nelle aziende dislocate lungo la via Pontina, tornerà operativa la corsa delle ore 7:10 con partenza da piazza Michelangelo, insieme a quella delle ore 16:30 in senso inverso per consentire il rientro pomeridiano verso il centro cittadino.

Sul fronte della sicurezza e dell’accessibilità, il sindaco Valentino Mantini ha emesso un’ordinanza per individuare tre nuovi punti di salita e discesa dei passeggeri all’interno del quartiere San Valentino, dove la riforma aveva inizialmente lasciato attiva la sola fermata di via Monti Lepini. Le nuove paline, già installate nella mattinata di oggi, si trovano in via Vittime del Terrorismo nei pressi della scuola Marcucci, e in via Pietro Nenni, precisamente vicino a piazza Ugo La Malfa e nei pressi del Centro Polivalente. La svolta è arrivata dopo un proficuo incontro in Comune tra l’Amministrazione, i rappresentanti del Comitato spontaneo di San Valentino guidato da Giuseppe Acampora e l’Ugl Casa con Claudio Vita. Durante il confronto è stata ripercorsa la complessa storicizzazione del servizio, ricordando come a dicembre 2019 siano scaduti i termini per evitare l’ingresso nell’Unità di Rete n. 10 “Litorale Sud” disciplinata dalla Regione Lazio, rendendo obbligatoria l’inclusione di Cisterna insieme ad altri sedici Comuni del territorio.

“Quelli ottenuti finora sono risultati importanti e concreti – ha sottolineato il sindaco Valentino Mantini – che denotano un impegno costante e rigoroso da parte di questa Amministrazione per tentare di far fronte alle enormi criticità emerse da quando, il 1° luglio scorso, il servizio del trasporto pubblico è stato affidato ad Astral e alla Regione Lazio. Ringraziamo per la pazienza tutti gli utenti, fiduciosi che a breve l’intero servizio tornerà alla sua piena efficienza per i cittadini di Cisterna”.

Il primo cittadino ha poi voluto rimarcare l’importanza del dialogo con il territorio: “La riforma del trasporto pubblico regionale è partita con diverse criticità, ma grazie alla collaborazione di Astral e alle preziose segnalazioni dei cittadini, stiamo cercando di migliorare il servizio, per conformarlo alle esigenze della nostra comunità. Ringrazio ancora il comitato spontaneo del quartiere San Valentino che abbiamo ricevuto in Comune, per l’importante lavoro svolto sul campo”.