Un terribile scontro frontale ha visto coinvolti un camion ed un furgone in via Nettuno a Cisterna. Per il conducente del furgone, un Fiat Ducato Bianco, a nulla sono valsi i soccorsi: è deceduto sul colpo.

Ancora poco chiare le dinamiche dello scontro, sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale che effettuerà rilievi più precisi per stabilire le cause del sinistro.