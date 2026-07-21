Cisterna, trovati a bordo di un’auto rubata: denunciati due minori

Due minori, trovati a bordo di un’autovettura risultata provento di furto, sono stati denunciati dalla Polizia di Cisterna. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato un’autovettura con a bordo tre ragazzi che, per il loro aspetto, apparivano particolarmente giovani. Fermati dagli agenti, i giovani sono stati identificati e controllati.

I tre sono risultati tutti minorenni e inizialmente privi di documenti di riconoscimento. I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che l’autovettura fosse provento di un furto denunciato nei giorni precedenti.

I tre giovani sono stati quindi accompagnati presso gli uffici del Commissariato per le procedure di identificazione. Al termine degli accertamenti è emerso che una di loro era addirittura minore di 14 anni e, pertanto, non imputabile. Un altro dei minori è risultato già noto alle forze di polizia e già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore.