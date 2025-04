Cisterna, tutto pronto per la “Camminata Metabolica”

A Cisterna arriva una nuova iniziativa dedicata alla salute e al benessere: si chiama “Camminata Metabolica”, ed è un’attività ludico-motoria non agonistica articolata in quattro lezioni gratuite, organizzata dal comune in collaborazione con l’associazione Fitness Montello Running.

Cos’è la Camminata Metabolica?

Si tratta di un’attività di gruppo guidata da un trainer dotato di microfono, ascoltato dai partecipanti tramite cuffie wireless che funzionano anche a 600 metri di distanza. Questo sistema consente movimenti liberi all’aria aperta, pur mantenendo il collegamento costante con l’istruttore.

Gli esercizi sono semplici, svolti sul posto o a terra su un tappetino fitness (unico materiale richiesto ai partecipanti), e hanno l’obiettivo di: stimolare il metabolismo, migliorare la postura, mobilità articolare e circolazione, rinforzare la muscolatura, favorire il benessere psicofisico, incoraggiare sane abitudini di vita. L’attività è inclusiva, adatta a tutte le età e condizioni fisiche, e può essere svolta in autonomia secondo il proprio livello.

Le lezioni si svolgeranno alle ore 9:30 nei seguenti giorni: 19 aprile, 3 maggio, 10 maggio, 17 maggio e presso diversi luoghi, come parco San Valentino, parco del Filetto, parco Contarino (Collina dei Pini). Il punto di incontro è il Centro polivalente del quartiere San Valentino e, per partecipare e prenotare le cuffie wireless, è necessario iscriversi telefonando al 338.8157590

“Questa iniziativa, denominata ‘Energia in movimento’, mira a promuovere, a titolo completamente gratuito, attività sportive accessibili e condivisibili da tutti, nel segno della semplicità e del benessere” – ha dichiarato con grande orgoglio l’assessore allo Sport, Gaetana Capasso.

Una bella occasione per prendersi cura di sé, con un trainer d’eccellenza come Sergio Zonzin, da 45 anni nel mondo del fitness, maestro di karatè e presidente di una delle più numerose squadre podistiche della provincia. Zonzin ha inoltre preso parte all’organizzazione della Maratona Maga Circe e della Mezza Maratona di Latina, curandone la direzione tecnica.