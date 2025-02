Cisterna, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede Lilt

Sabato sarà inaugurata a Cisterna la nuova sede della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), nei locali messi a disposizione dall’Ater in via Aldo Moro, nel quartiere San Valentino, accanto alla Farmacia comunale.

L’evento prevede due momenti: alle 10 si terrà la conferenza di presentazione nell’Aula consiliare del Palazzo Comunale, con la partecipazione della presidente provinciale della Lilt di Latina, Nicoletta D’Erme, del sindaco di Cisterna Valentino Mantini e della delegazione locale della Lilt; Alle 11:30, invece, seguirà il taglio del nastro nella nuova sede.

“Sono felice di annunciare che sabato 1° marzo verrà inaugurata la prima delegazione Lilt a Cisterna – commenta la Presidente della LILT Latina Nicoletta D’Erme – il nostro team di medici specialisti e volontari effettuerà visite di prevenzione primaria e accoglienza a tutti coloro i quali vorranno avvicinarsi alla nostra associazione”.

“L’apertura di una nuova sede della Lega per la lotta contro i tumori proprio a Cisterna – sottolinea il Sindaco Mantini – per noi è un motivo di grande soddisfazione e meritevole di consenso per il ruolo sociale, sanitario e di assistenza che svolge da decenni sul territorio, soprattutto nell’ottica della prevenzione. Per queste ragioni sposiamo in pieno questa iniziativa e accogliamo con favore la sede della Lilt a Cisterna”.