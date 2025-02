Cisterna, un altro bene confiscato sarà utilizzato per il sociale

Anche il secondo piano dell’immobile confiscato alla criminalità, sito in via Pitagora a Cisterna, sarà ristrutturato per essere utilizzato per fini sociali. È stata approvata la graduatoria relativa all’avviso pubblico “beni confiscati e spazi di legalità” della Regione Lazio in cui il Comune di Cisterna di Latina risulta essere stato ammesso a contributo per 150mila euro, pari al 100% del costo preventivato. L’erogazione del contributo avverrà con più tranche sino alla fine dei lavori prevista entro l’anno in corso.

“Con questo intervento – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli – andremo a realizzare il terzo intervento di utilizzo di beni confiscati alla criminalità per realizzare un interesse collettivo di grande valore simbolico istituzionale e di grande valenza sociale per la nostra comunità”. L’immobile in questione è già stato oggetto di un progetto di riqualificazione per fini sociali finanziato con fondi del PNRR per oltre 230mila euro. Infatti al piano terra è in funzione una casa domotica che può ospitare fino a quattro persone, con varie tipologie di disabilità, garantendo loro un elevato livello di autonomia.