Cisterna, un rilevatore di infrazioni semaforiche tra via Provinciale e via Enrico Toti

Ridurre gli incidenti e proteggere pedoni e studenti nel percorso casa-scuola. È questo l’obiettivo del sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche installato dall’Amministrazione Mantini all’incrocio tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti a Cisterna di Latina.

L’impianto, attivato lo scorso dicembre, rientra nelle strategie del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 ed è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si trova in uno dei punti più trafficati della città, dove sono presenti una scuola dell’infanzia e una scuola primaria e dove è previsto il limite di velocità di 30 chilometri orari. Il comandante della Polizia Locale, Raoul De Michelis, ha precisato che le sanzioni riguardano esclusivamente il passaggio con il semaforo rosso. “La multa scatta quando il conducente supera la linea di arresto con il rosso e non con il giallo”, ha spiegato.

Chi riceve una sanzione può verificare i fotogrammi della violazione attraverso il portale online dedicato oppure recarsi al comando della Polizia Locale per visionare il video completo ed eventualmente presentare ricorso. Secondo i dati raccolti dal comando, la percentuale dei veicoli sanzionati è molto bassa. Circa lo 0,34% del totale dei mezzi in transito, ovvero circa un veicolo ogni 300. L’obiettivo resta quello di aumentare la sicurezza stradale e ridurre sempre di più il numero delle infrazioni.