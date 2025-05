Cisterna – Valmontone, Tiero: “Bene l’avvio dei lavori propedeutici”

“Bene l’avvio delle attività preliminari che porteranno alla realizzazione della Bretella Cisterna-Valmontone. Giudico positivamente i passi avanti per questa infrastruttura. A tal riguardo non posso che constatare che la sinergia tra Ministero delle Infrastrutture e Regione Lazio stia dando buoni frutti – Lo afferma in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio – La partenza delle indagini geologiche, di quelle geotecniche e la bonifica di ordigni bellici costituiscono un avvio importante dei lavori propedeutici all’opera. L’ingegner Antonio Mallamo, protagonista di un ottimo lavoro, sta predisponendo le misure che daranno di fatto inizio al conto alla rovescia per i cantieri. L’opera è di importanza strategica per l’area di Latina e per l’intera Regione Lazio, finanziata con 650 milioni di euro e rientra tra quelle commissariate dal Governo. Le gare e l’avvio dei cantieri è previsto entro la fine di quest’anno. Credo sia importante la scelta di dividere l’opera in piccoli lotti da 50-60 milioni di euro, dando così modo alle piccole e medie imprese locali di partecipare alle gare. Si tratta di un’opera strategica fondamentale per questo territorio.

Dobbiamo far uscire questa provincia da un isolamento infrastrutturale ormai storico. La carenza di infrastrutture nel Lazio, e soprattutto nella provincia di Latina, rappresenta una strozzatura del sistema di accesso ai mercati nazionali ed europei. Un isolamento, che da decenni costituisce il limite culturale, politico ed economico del nostro territorio, deve essere superato innanzitutto mediante la realizzazione della Bretella Cisterna-Valmontone”.