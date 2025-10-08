Cisterna, vandali alla “Cappuccetto Rosso”: una riunione urgente in Comune

Si è tenuta questa mattina, presso il Comune di Cisterna, una riunione urgente convocata dal sindaco Valentino Mantini per affrontare una situazione sempre più preoccupante: i ripetuti atti vandalici e gli accessi non autorizzati con bivacchi nel cortile della Scuola dell’Infanzia “Cappuccetto Rosso”, situata in via dei Lecci nel cuore del quartiere Franceschetti.

All’incontro hanno partecipato l’assessora alla scuola Stefania Krilic, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leone Caetani” Nicolino Ingenito e l’assistente capo della Polizia Locale, Armando Di Bello. Durante la riunione, il dirigente scolastico Ingenito ha illustrato una situazione divenuta ormai quotidiana. Dallo scorso settembre infatti, quasi ogni pomeriggio o sera, l’area esterna della scuola viene frequentata da soggetti non autorizzati, spesso in atteggiamenti incompatibili con il contesto scolastico.

Alla luce della gravità del fenomeno, l’Amministrazione ha deciso di intervenire tempestivamente. È stata annunciata l’installazione immediata di un sistema di videosorveglianza che coprirà l’intero perimetro esterno della scuola.

Ma non solo tecnologia. Il Comune ha anche promosso un momento di confronto con il territorio: mercoledì 15 ottobre alle ore 16:00, presso la scuola “Cappuccetto Rosso”, si terrà un incontro pubblico aperto ai genitori degli alunni e a tutti i residenti del quartiere Franceschetti. L’iniziativa vuole essere un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto degli spazi comuni e per costruire una rete di collaborazione tra istituzioni e residenti.