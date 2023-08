‘Cisterna Vecchia’ si aggiudica la Corsa dei Quartieri

A trionfare a Cisterna nella seconda edizione della Corsa dei Quartieri, strappando il titolo a ‘Francescetti’, è ‘Cisterna Vecchia’. Grande partecipazione di atleti e di pubblico nell’ambito della manifestazione Sport in Comune organizzata dall’Assessorato allo sport del Comune di Cisterna in collaborazione con l’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo della Provincia di Latina e la ASC, Attività Sportive Confederate Comitato Provinciale Latina, con il patrocinio della Provincia di Latina e la collaborazione di Athena Sport che ha fornito le canotte.

Una manifestazione sportiva ormai attesa e sentita sia dagli atleti, ieri numerosi e competitivi, che dal pubblico accorso folto e caloroso nel sostenere il proprio quartiere.

Sette le squadre partecipanti per un totale di 42 atleti più 2 riserve.

Ogni atleta ha affrontato un tragitto di 1.000 metri ciascuno avvicendandosi con i 5 compagni di squadra, per un totale di 6 chilometri lungo Corso della Repubblica tra il civico 292 e 380.

Solo al termine di un testa a testa e sul filo dei secondi, la squadra di Cisterna Vecchia è riuscita ad avere la meglio sull’agguerrita avversaria Prato Cesarino.

Nei prossimi giorni la squadra campione indicherà all’organizzazione il luogo pubblico all’interno del proprio quartiere dove l’ambito trofeo verrà esposto in attesa di essere nuovamente messo in palio l’anno prossimo.

Testimonial d’eccezione è stato il velocista 23 Marco Ricci, di Cisterna ed entrato nel gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, grande promessa dell’atletica leggera con all’attivo numerose medaglie d’oro e reduce dal titolo europeo U23 a Espoo (Finlandia) con la staffetta 4×100 e record italiano U23 (38.92).

“È stato davvero un bel pomeriggio di sport, amicizia, aggregazione – hanno commentato il sindaco Valentino Mantini e l’assessora allo Sport Emanuela Pagnanelli -. Possiamo dirci molto soddisfatti della seconda edizione della Corsa dei Quartieri, un evento da subito sentito ed entrato nello spirito della comunità. Complimenti a tutti gli atleti partecipanti, un ringraziamento a Giuseppe Baratta, speaker della manifestazione, che ha coinvolto con entusiasmo e professionalità il pubblico e reso la corsa ancora più avvincente e partecipata”.