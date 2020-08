Cisterna, velletrana abbandona rifiuti: 700 euro di multa

Una donna di Velletri è stata filmata dalla videosorveglianza di Cisterna di Latina mentre abbandonava divani, reti e materassi lungo la strada. Era il 13 agosto. Era arrivata con un autocarro e l’aveva svuotato in strada, in Via San Tommaso d’Aquino. Tutte le operazioni di scarico e abbandono sono state riprese dal sistema di videosorveglianza urbana e grazie all’analisi dei filmati è stata individuata la responsabile. Per la donna così è scattata la multa di 700 euro e l’obbligo di rimozione dei rifiuti.

Non è l’unica: purtroppo è un fenomeno piuttosto dilagante.

“Sono oltre 400 le contravvenzioni per abbandono di rifiuti elevate dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina – si legge in una nota – I controlli attivati dalle pattuglie anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza hanno portato ad accertare numerosi episodi di scorretto conferimento di rifiuti provenienti da altri comuni. Come è noto, il servizio di raccolta degli ingombranti è attivo sul territorio comunale, sia a domicilio che recandosi personalmente presso la sede della ditta Cisterna Ambiente”.

“Il conferimento di rifiuti ingombrati o di materiale vegetale presso i cassonetti – spiega il comandante della polizia locale Raoul De Michelis – costituisce una pratica scorretta, il cui costo grava sulle casse comunali oltre a creare un disservizio a residenti che non trovano più spazi utili per il conferimento dei propri rifiuti”.