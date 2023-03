Cisterna, via al sistema di prenotazione ambulatoriale online

È attivo a Cisterna il servizio di prenotazione per l’accesso al Punto prelievi e a Medicina Generale.

La prenotazione ai servizi di Medicina Generale di via Falcone nel quartiere San Valentino, è consentita per il rilascio dell’esenzione ticket per patologia, per la scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta.

Ci si può prenotare per i giorni di lunedì – mercoledì – venerdì nell’orario 9.00 – 12.00 con due diverse modalità:

a) mediante il collegamento web sul portale https://latina.g-pass.it (rilasciabili 15 ticket/al giorno)

b) mediante il ritiro del relativo ticket presso il totem presente nel Poliambulatorio in via Monti Lepini e che già eroga i ticket per l’accesso al CUP (rilasciabili 10 ticket/al giorno).

Il servizio di prenotazione è attivo anche per l’accesso al punto prelievi del Poliambulatorio di via Monti Lepini.

I cittadini potranno prenotare i prelievi nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 09.30, con due diverse modalità:

a) mediante il collegamento web sul portale https://latina.g-pass.it (rilasciabili 30 ticket/al giorno suddivisi per diverse tipologie di prestazioni: analisi ordinarie, curve glicemiche ed analisi urgenti (donne in gravidanza – 048 in chemioterapia);

b) mediante il ritiro del relativo ticket presso il totem attivo nel Poliambulatorio di via Monti Lepini e che già eroga i ticket per l’accesso al CUP (rilasciabili 20 ticket/al giorno suddivisi per diverse tipologie di prestazioni).

Gli utenti prenotati avranno la priorità sugli altri. Superato il necessario periodo di rodaggio, il sistema di prenotazione verrà esteso.

Il sindaco Valentino Mantini e il delegato alla Sanità Francesco Maggiacomo:

“Un ulteriore passo verso i servizi di prossimità a portata del cittadino. Quella delle code di attesa agli sportelli ASL, fin dalle prime ore del giorno, talvolta dell’alba, è un problema molto sentito. Con l’attivazione sperimentale del servizio di prenotazione speriamo quanto meno di ridurre questo disagio, e ringraziamo la ASL di Latina per aver recepito la nostra continua e pressante segnalazione. Monitoreremo la situazione al fine di migliorare il servizio nel tempo”.