A Cisterna è stato vinto un biglietto del SuperEnalotto, l’uomo non sa che ha vinto 50 mila euro perché la vincita non è stata ancora ritirata. L’agenzia Adm rende nota che sono 23 le vincite in tutta Italia non ancora riscosse, tra cui quella del 14 luglio acquistato nel punto Sisal di Piazza XIX Marzo.

Nessuno si è ancora presentato o ha contattato l’agenzia per avviare le pratiche di riscossione, e il tempo per riscuoterla non é molto e la somma dopo il 12 ottobre diventerà carta straccia.