Cisterna, visita in comune del Comandante del 70esimo Stormo

È di questa mattina l’incontro che ha visto protagonisti il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, il Presidente del Consiglio comunale Quirino Mancini e il Comandante Pilota Ambrogio Zanette, in servizio presso la caserma dell’Aeronautica Militare “Giulio Cesare Graziani” di Latina, sede del 70° Stormo situato all’aeroporto “Comani” di Latina Scalo.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto e conoscenza reciproca, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra il mondo civile e quello militare. Nel corso della visita, il Sindaco Mantini ha donato al Comandante Zanette una brochure turistica della città e il crest con lo stemma comunale. Durante il dialogo sono emerse idee per future iniziative congiunte con l’intento di coinvolgere la cittadinanza e promuovere una maggiore interazione tra la comunità locale e l’Aeronautica Militare.

“È stato un piacere dare il benvenuto al Comandante Zanette – ha dichiarato il Sindaco Mantini – la presenza delle Forze Armate sul territorio è importante e questa amministrazione ha sempre sostenuto un rapporto di collaborazione con loro. Ho apprezzato molto la disponibilità del Comandante a promuovere iniziative che, oltre a garantire la sicurezza, avvicineranno giovani e cittadini alle opportunità offerte dalla scuola di volo militare presente nel nostro territorio”.

Il Comandante Zanette, nel ringraziare per l’accoglienza, ha espresso la volontà dell’Aeronautica di continuare a lavorare in sinergia con la comunità locale.