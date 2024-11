Cisterna Volley a caccia della terza vittoria di fila, c’è l’ostacolo Grottazzolina

Dopo i bei successi contro la Valsa Group Modena e la Gioiella Prisma Taranto, il Cisterna Volley è pronto per affrontare la trasferta marchigiana. L’obiettivo è quello di proseguire nella strada intrapresa, provando a conquistare, nella sfida di sabato sera ore 20.30 contro Grottazzolina, quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva. A presentare la sfida è il nazionale serbo Nedeljkovic, che ha così commentato la sfida in programma tra due giorni:

“Stiamo per affrontare Grottazzolina, e credo che sarà una partita difficile, soprattutto perché giocheremo in casa loro. Di solito, le squadre della Superlega riescono a dare il massimo quando giocano tra le mura amiche, e penso che questo valga anche per noi. Tuttavia, sappiamo che Grottazzolina sta attraversando qualche difficoltà al momento, e penso che potremo approfittarne per portare a casa qualche punto.”

Nedeljkovic è stato tra i protagonisti assoluti di questo avvio, realizzando 65 punti nei 36 set disputati: “Negli ultimi incontri abbiamo raggiunto un buon livello di gioco. Abbiamo giocato un’ottima pallavolo, restando concentrati e continuando su questa strada. Le vittorie contro Modena e Taranto sono state fondamentali per acquisire fiducia. Se continuiamo così, possiamo ottenere grandi risultati.Contro Modena abbiamo avuto un inizio difficile, ma alla fine siamo riusciti a trovare il nostro ritmo, dimostrando ciò di cui siamo capaci. Questa capacità di reagire è stata la chiave per vincere e ha aumentato la nostra fiducia. Ora siamo più sicuri e determinati a fare bene.”

Vietato sottovalutare Grottazzolina, che pur senza aver trovato la gioia della vittoria, ha sempre reso dura la vita agli avversari: ”Loro sono arrivati quest’anno in Superlega, e tutti vogliono rimanere in questa competizione e giocare la migliore pallavolo possibile. Hanno buoni giocatori, alcuni con molta esperienza. Attualmente forse non stanno esprimendo il loro massimo potenziale, ma rimangono avversari temibili. Non possiamo permetterci di sottovalutarli, dobbiamo restare concentrati e affrontarli con lo stesso approccio che abbiamo con tutte le altre squadre.”