Cisterna Volley a caccia di riscatto, domenica arriva Catania

E’ un Cisterna Volley che, con l’avvento del nuovo anno, è chiamato a riscattare un inizio di stagione non proprio dei migliori. I ragazzi di coach Falasca proveranno a farlo già domenica quando, al Palasport di viale delle Province, arriveranno gli ultimi della classe: il Farmitalia Catania.

I siciliani all’andata strapparono i tre punti al Cisterna, vincendo per 3-1 e creando non pochi problemi ad Andrea Rossi e compagni. La gara avrà inizio alle alle ore 20:00.

La prevendita al botteghino al palazzetto di viale delle Province a Cisterna di Latina è aperta dal 4 gennaio e proseguirà anche venerdì 5 gennaio (dalle 18:00 alle 20:00), sabato 6 (16:00 – 18:00) e la domenica della partita dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 fino a inizio gara. La biglietteria è sempre attiva sulla piattaforma Vivaticket e nelle rivendite autorizzate Vivaticket sul territorio.

Dopo la partita con il Catania il Cisterna Volley sarà impegnato nella tana dell’Allianz Milano: all’andata a Cisterna Jordi Ramon e soci vinsero tre set, un successo importante e convincente. Il match all’Allianz Cloud è in programma domenica 14 gennaio alle ore 17:00 e si potrà seguire in diretta streaming sulla piattaforma Volleyball World Tv. La quarta e la quinta giornata della regular season poi saranno entrambe in casa per il Cisterna Volley: al palazzetto di viale delle Province domenica 21 gennaio (alle 19:00) arriverà il Padova e mercoledì 24 gennaio (alle 20:30) sarà la volta del Piacenza. All’andata il Cisterna ottenne un punticino dalla trasferta di Padova mentre a Piacenza arrivò una sconfitta per 3-1.