Cisterna Volley a caccia di riscatto: sfida casalinga contro Rana Verona

Archiviato il successo casalingo contro il Mint Vero Volley Monza, il Cisterna Volley è pronto per un nuovo impegno in Superlega Credem Banca. La squadra pontina, guidata da coach Guillermo Falasca, ospiterà Rana Verona al Palasport di Viale delle Provincie sabato sera alle ore 20:30, nella seconda giornata di ritorno.

Cisterna è ancora alla ricerca del primo successo contro Verona, che si è imposta in tutti e quattro i precedenti incontri. L’ultima sfida, disputata all’andata, si è risolta al tie-break dopo una battaglia di oltre due ore, segno di un progresso per Cisterna rispetto ai tre confronti della passata stagione, dove gli scaligeri avevano sempre vinto in tre set.

Nella gara d’andata, il talento di Noumoury Keita ha brillato con 28 punti decisivi, mentre Cisterna ha risposto con Jordi Ramon e Theo Faure, autori di 23 punti ciascuno.

Alessandro Fanizza, riferimento del Cisterna Volley, ha sottolineato la voglia di proseguire il buon momento: “Rana Verona è una squadra forte. Noi arriviamo da un periodo positivo e sicuramente non mancherà la voglia di fare bene. Giocheremo contro una formazione che combina qualità e fisicità. Non sarà facile, ma cercheremo di metterli in difficoltà. Personalmente sono molto soddisfatto di questa prima parte di stagione, e devo ringraziare coach Falasca per la fiducia che ha riposto in me.”

Con il pubblico del Palasport pronto a spingere la squadra, Cisterna punta a scrivere una nuova pagina nella storia dei confronti con Verona. L’appuntamento è fissato: sabato alle 20:30, per una sfida che promette spettacolo e intensità.