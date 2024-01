Cisterna Volley, a Milano a caccia del terzo successo consecutivo

Attesi domani alle 17 dalla difficile trasferta sul campo dell’Allianz Cloud di Milano, i ragazzi del Cisterna Volley sono pronti a provare a bissare le ultime due vittorio rimediate contro Monza e Catania. All’andata, a vincere in tre set, sono stati proprio i ragazzi di coach Falasca che con una grande prestazione portarono a casa il bottino pieno. Milano invece, al contrario di Cisterna, arriva da due sconfitte consecutive con Piacenza e Sosnowiec. Sarà dunque un banco di prova importante per i pontini capitanati da Andrea Rossi.

“Noi arriviamo da due vittorie in casa molto importanti e che ci hanno dato una spinta sia a livello dello spirito di squadra sia in classifica – chiarisce Theo Faure, l’opposto francese che, con 256 punti, è sempre primo nella graduatoria dei migliori realizzatori del campionato – A Milano non sarà facile perché affronteremo una squadra in salute e che, con tutta probabilità, vorrà anche vendicare sportivamente la sconfitta che hanno subìto nel match d’andata in casa nostra. Abbiamo l’opportunità di giocare una partita che potrà essere importante per noi, sarà una chance interessante”.

Per quanto riguarda le possibili formazioni alla vigilia della partita coach Falasca nelle ultime gare ha sempre schierato Baranowicz in palleggio in diagonale con l’opposto Theo Faure, martelli Jordi Ramon e Pavle Peric, al centro Aleksandar Nedeljkovic e Andrea Rossi con Alessandro Piccinelli libero. Piazza dovrà scegliere se fare il turnover come nell’ultimo turno di Piacenza o affidarsi al 6+1 più consolidato con Porro in diagonale con Reggers, laterali Kaziyski e Ishikawa, Piano e Loser al centro e Catania libero.

Il campionato della squadra di Guillermo Falasca è stato fino a questo momento piuttosto altalenante per quanto riguarda i risultati anche se, negli ultimi tre incontri, sono però arrivati sei punti dei 13 in classifica mentre l’Allianz Milano in classifica occupa la sesta posizione con 22 punti, alle spalle di Lube (25) e Piacenza (29).

“Cisterna Volley è un avversario che consideriamo ostico, che arriva da due vittorie e che sembra avere un conto aperto con noi – ammette Fabio Lini, direttore sportivo dell’Allianz Milano – Certamente per noi vincere rappresenterebbe un consolidamento in classifica e un buon viatico per un mese decisivo per le sorti della stagione. Per cui appena rientrati abbiamo messo testa e gambe al 101% per la gara di domenica”.