Cisterna Volley a Perugia, sfida in casa dei Campioni d’Italia

Oggi alle 18:00, il Cisterna Volley sarà impegnato sul campo della Sir Susa Vim Perugia per la quarta giornata di Superlega Credem Banca. Dopo i segnali positivi mostrati nella gara contro Piacenza, la squadra di coach Falasca cercherà di confermare la crescita contro i Campioni d’Italia in carica.

Il Cisterna arriva alla sfida forte delle prestazioni a muro di Mazzone, Nedeljkovic e Diamantini, con Ramon che brilla in attacco, secondo miglior marcatore del campionato. Il match sarà anche l’occasione per rivedere la sfida tra i giapponesi Tarumi (Cisterna) e Ishikawa (Perugia).

Perugia, dal canto suo, punta sulla solidità di Semeniuk e sul contributo degli ex, come Alessandro Piccinelli, pronto ad affrontare la sua ex squadra. La partita promette spettacolo e sarà trasmessa in diretta su VBTV.