Cisterna Volley, a Trento per continuare a credere nel sogno

Dopo aver conquistato la prima storica vittoria nei Playoff Scudetto, il Cisterna Volley è pronto a tornare in campo per il terzo atto della serie contro l’Itas Trentino. Domani alle 15:30, nella cornice della ilT Quotidiano Arena, la squadra di coach Falasca affronterà Gara 3 dei quarti di finale con l’obiettivo di prolungare ulteriormente la sfida e ribaltare il pronostico. La vittoria in Gara 2 ha acceso le speranze dei pontini, che avranno comunque l’opportunità di giocare almeno un’altra partita: Gara 4 è infatti già in programma per mercoledì 26 marzo alle 20:30 al Palasport di Viale delle Provincie.

Nel sesto confronto stagionale tra le due squadre, il Cisterna Volley cercherà di dare continuità alla prestazione positiva del secondo incontro, facendo leva sulla propria solidità nei momenti chiave. Nonostante la superiorità di Trento a muro (15-8) e al servizio (10-9), i pontini hanno mostrato segnali incoraggianti, soprattutto grazie alla brillante performance di Theo Faure, secondo miglior marcatore della serie con 32 punti. Anche Daniele Mazzone si è distinto con 5 muri vincenti, avvicinandosi a Jan Kozamernik, attuale leader del fondamentale con 6 block nelle prime due sfide.

Le dichiarazioni

Ai microfoni della società, Michele Baranowicz presenta la gara di domani: “Normalmente i Play Off rappresentano il momento in cui le squadre riescono a esprimere il loro massimo potenziale. Dopo una Regular Season in cui non siamo riusciti a conquistare punti contro l’Itas Trentino, in pochi avrebbero pronosticato il nostro successo in Gara 2 e farlo davanti al nostro pubblico ci ha regalato un’emozione enorme. In Gara 3 sarà fondamentale ripetere la prestazione offerta nel nostro palazzetto, cercando di mettere in difficoltà Trento con il nostro servizio. Dovremo inoltre essere particolarmente efficaci nella fase di side-out, un aspetto in cui nell’ultimo periodo abbiamo avuto qualche discontinuità”.