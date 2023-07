Cisterna Volley, acquistato il libero Saverio De Santis

Continua il mercato estivo del Cisterna Volley, alla corte di coach Guillermo Falasca si unisce il nuovo libero Saverio De Santis. L’unica squadra della regione Lazio che parteciperà al massimo campionato italiano di pallavolo maschile: De Santis affiancherà Alessandro Piccinelli, il libero arrivato da Perugia che fa parte anche della Nazionale italiana, e sarà a disposizione di coach Guillermo Falasca per l’inizio della preparazione.

La dichiarazione di Saverio De Santis:

“Dopo sei campionati in serie A2, dove ho ho avuto la possibilità di fare tante esperienze molto utili per la mia crescita sportiva, posso dire di sentirmi felice e orgoglioso di poter partecipare al campionato più competitivo del mondo, per me sarà una grande occasione per confrontarmi con atleti di altissimo livello – spiega Saverio De Santis, 24 anni, originario di Palmi in provincia di Reggio Calabria – A chi mi ispiro? Sicuramente il libero che ho sempre seguito è il francese Jenia Grebennikov, di lui apprezzo molto l’istinto, la qualità e le doti fisiche, ed è un atleta che ho sempre ammirato. Se invece devo pensare al nostro campionato devo dire che Mimmo Cavaccini è un atleta che ho sempre seguito con grande attenzione, di lui mi piace il suo atteggiamento verso la squadra e come sta in campo, un personaggio che mi ha spesso ispirato anche come persona: l’ho anche affrontato durante lo scorso campionato quando, con la mia vecchia squadra ci siamo confrontati nella finale di Coppa Italia”.

Negli ultimi quattro anni De Santis, alto 175 centimetri, ha giocato a Castellana Grotte in serie A2, mentre prima ancora aveva giocato a Lamezia e a Gioia Del Colle, sempre nel campionato cadetto.

“Fin da piccolo ho giocato a pallavolo e sono cresciuto nell’Asd Pallavolo Palmi, una società del mio territorio che ha puntato molto sulla crescita umana degli atleti e che mi è stata molto utile per la mia crescita personale – ha aggiunto De Santis che finora ha collezionato 157 partite in serie A2 tra regular season e coppa Italia – L’accordo con il Cisterna Volley è arrivato molto velocemente e devo anche ringraziare la squadra di Palmi che partecipa al campionato di serie A3 con cui c’era un accordo ma che ha compreso la mia voglia di giocare in Superlega e ha favorito la definizione del mio passaggio a Cisterna”.

De Santis, oltre alla pallavolo, ha una grande passione per lo studio. “Sto completando gli studi universitari e in questo periodo sto studiando molto visto che mi mancando gli ultimi due esami per conseguire la laurea in Agraria presso l’università di Reggio Calabria – conclude il nuovo libero del Cisterna Volley – Sono convinto che far procedere la carriera universitaria con quella sportiva sia molto importante e per questo mi impegno su entrambi i fronti”.