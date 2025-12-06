Cisterna Volley, al Palasport arriva la corazzata Piacenza

Il Cisterna Volley è pronto a tornare in campo per la decima giornata di SuperLega. Domani alle ore 18, al Palasport di via delle Province, arriverà una delle formazioni più attrezzate del campionato, la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Archiviata la sconfitta di Verona, la squadra di coach Morato ha preparato con voglia e attenzione la gara di domani, con l’obiettivo è chiaro di voltare pagina dopo un periodo difficile, caratterizzato da tre ko consecutivi senza set vinti. E’ chiaro che la speranza è quella di tornare a muovere la classifica, ma il compito non si preannuncia affatto semplice.

Piacenza arriva a Cisterna in ottima forma, reduce da due vittorie piene contro Monza e Padova, che hanno fruttato punti e rilanciato le ambizioni della squadra emiliana. Qualità, profondità del roster ed esperienza fanno della Gas Sales un avversario di livello assoluto. Ai pontini servirà una prestazione maiuscola, fatta di intensità, concentrazione e continuità dall’inizio alla fine. Il pubblico pontino, come sempre, sarà chiamato a sostenere la squadra in una sfida che potrebbe segnare il tanto atteso cambio di rotta.

“Dopo tre sconfitte – spiega il palleggiatore del Cisterna Volley, Alessandro Fanizza – consecutive abbiamo bisogno di un risultato positivo e di una grande prova. Sicuramente Piacenza non è l’avversario ideale da affrontare in questo momento: è in serie positiva e sta giocando una buona pallavolo. Si tratta di una squadra che può contare su uno dei centrali più forti al mondo, ma Simon non è l’unico campione: Piacenza ha grandi risorse sia in attacco sia al palleggio, per non parlare del servizio. E’ un team completo che sa spingere molto, noi dovremo essere pazienti e allo stesso tempo bravi a sfruttare le occasioni che ci verranno concesse.

Abbiamo analizzato quello che non è andato a Verona, stiamo lavorando tanto per migliorare. Nei primi due set siamo riusciti a giocare bene fino ad un certo punto, poi ci è mancato qualcosa nei momenti decisivi; nel terzo Verona ha spinto molto ed è stato difficile trovare le contromosse giuste. Abbiamo subito la loro float, cosa che non era mai successo finora. Domenica torneremo a giocare in casa, dopo due trasferte consecutive, e il nostro pubblico potrà darci una grossa mano”.