Cisterna Volley, Alessandro Finauri nuovo schiacciatore

Alessandro Finauri, ex giocatore del Marino Pallavolo, sarà uno dei quattro schiacciatori del Cisterna Volley in Superlega.

Il giovanissimo martello ricevitore tesserato e cresciuto fortemente nel vivaio dell’Onda Volley Anzio proviene dal vivaio del Marino Pallavolo dove cresciuto negli ultimi quattro anni. È stato inserito nel roster della squadra guidata da coach Guillermo Falasca e prenderà parte alla preparazione fisica che inizierà a breve.

Diciannove anni e 185 centimetri di altezza per Finauri che ha anche già risposto alla convocazione con la Nazionale Under 21 di coach Matteo Battocchio il 10 maggio scorso a Darfo Boario Terme e dal 7 al 19 giugno a Zocca: Alessandro ha partecipato a due collegiali che gli hanno permesso di entrare nel giro Azzurro.

“Sono molto felice di poter far parte di questo progetto e ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno contributo alla mia formazione e alla mia crescita, ringrazio anche il Cisterna Volley per la fiducia che ha riposto in me – spiega Finauri, molto felice di poter essere parte della squadra di Cisterna che parteciperà al massimo campionato italiano di pallavolo maschile – Rispetto alle precedenti stagioni le cose per me sono cambiate molto perché le varie convocazioni con la Nazionale mi hanno tenuto molto impegnato e di questo sono molto orgoglioso e sono super pronto, non vedo l’ora di poter ricominciare subito”.

Il Cisterna Volley ha voluto puntare su un giovane del territorio, aprendo alla possibilità di valorizzare in maniera importante il materiale umano della pallavolo laziale. Alessandro Finauri è nato a Roma e frequenta il liceo scientifico Innocenzo XII. “Il mio obiettivo? Crescere il più possibile cercando di sfruttare questa opportunità nel migliore dei modi per provare ad avvicinarmi il più possibile all’altissimo livello della Superlega. Vorrei crescere ancora e provare a dare il mio contributo al Cisterna Volley. Le mie aspettative sono altissime e ho tanta fiducia nella società e devo ringraziare il Marino Pallavolo perché la mia crescita è dovuta al fatto che ho avuto tante occasioni di potermi allenare con giocatori di altissimo livello: ho sempre cercato di imparare in ogni singolo momento con atleti professionisti e questo è stato molto utile per me e per il mio percorso”.

L’esperienza con la Nazionale ha dato una spinta notevole al percorso di crescita di Finauri. “Ci siamo allenati in vista del Mondiale Under 21 e continuerò a fare di tutto per poter essere convocato ancora in Azzurro e partecipare a una competizione, mi piacerebbe poter rispondere ancora ad altre chiamate per poter continuare ad apprendere e migliorare sempre di più”.