Cisterna Volley, appuntamento con la storia: esordio assoluto in Coppa Italia

Con entusiasmo e determinazione, il Cisterna Volley si prepara a scrivere un capitolo importante della sua storia: la prima partecipazione alla Del Monte Coppa Italia. Nell’ultimo impegno dell’anno solare, i pontini affronteranno una sfida ardua contro l’Itas Trentino, attualmente seconda forza della Superlega Credem Banca e campione d’Europa in carica. La prestigiosa cornice della ilT Quotidiano Arena sarà teatro di un match che si preannuncia intenso.

Il Cisterna Volley ha raggiunto questo traguardo grazie al settimo posto conquistato nel girone d’andata. Al contrario, l’Itas Trentino può contare su una lunga tradizione di successi in Coppa Italia, con tre trofei conquistati, sebbene l’ultimo risalga alla stagione 2012/13.

Sarà il quarto confronto ufficiale tra le due squadre. Nei precedenti, Cisterna ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i gialloblù, come nel primo match storico in Superlega, quando trascinò Trento al tie-break, o nella gara inaugurale di questa stagione, che superò le due ore di gioco.

Cisterna è chiamata a sovvertire i pronostici e a scrivere una pagina memorabile della propria storia. La sfida contro una delle squadre più titolate a livello internazionale sarà una prova di forza, ma anche un’opportunità per dimostrare il valore e il carattere della squadra pontina.