Cisterna Volley, arriva Giulio Magalini: giovane talento azzurro

Giovane, ambizioso e con già importanti esperienze alle spalle. Il Cisterna Volley mette a segno il quarto colpo del proprio mercato estivo assicurandosi le prestazioni di Giulio Magalini, schiacciatore classe 2001 che ha firmato un contratto biennale con il club pontino.

Dopo gli arrivi di Peng, Federici e Amaranto, la società aggiunge al roster un atleta che, nonostante i 25 anni debbano ancora arrivare, vanta già un curriculum di assoluto livello tra Superlega e Nazionale italiana.

Veronese, 196 centimetri di altezza, Magalini arriva a Cisterna dopo l’esperienza con la Yuasa Battery Grottazzolina. In precedenza aveva vestito per due stagioni la maglia di Trento, contribuendo alla conquista di importanti traguardi come la Champions League e lo Scudetto.

Un percorso iniziato quasi per caso quando, a soli 16 anni, ha dovuto scegliere tra due grandi passioni.

“Sono cresciuto tra campo e palazzetto, tra calcio e pallavolo. In entrambi gli sport il mio ruolo era sempre quello di attaccare. A un certo punto ho dovuto prendere una decisione e ho scelto il volley. Guardandomi indietro credo di aver fatto la scelta giusta. Arrivare in Superlega e vestire la maglia della Nazionale era il sogno che avevo da bambino”.

Per Magalini quella di Cisterna rappresenta una vera e propria ripartenza.

“A Grottazzolina sono stato bene, ma la stagione non si è conclusa come speravamo. Quando si è presentata la possibilità di restare in Superlega ho valutato diverse opzioni, ma il progetto di Cisterna mi ha convinto subito. Lo considero perfetto per il momento della mia carriera”.

Nella scelta hanno pesato anche i consigli di alcuni ex protagonisti della squadra pontina.

“Conosco molto bene Alessandro Fanizza e siamo amici. Quando una persona come lui ti dice che in questa società si lavora bene, è difficile non fidarsi. Anche Salsi e Guzzo mi hanno parlato benissimo dell’ambiente. Inoltre qui ci sono tanti aspetti che apprezzo: il mare vicino, la qualità della vita e Roma a pochi minuti. Ho vissuto nella Capitale durante l’esperienza al Club Italia e me ne sono innamorato”.

Oltre allo sport, Magalini ha saputo distinguersi anche fuori dal campo, completando il percorso universitario e laureandosi in Economia Aziendale.

“Era un obiettivo importante per me. Ho dedicato gran parte del mio tempo libero allo studio e sono felice di aver raggiunto questo traguardo. Credo sia fondamentale costruirsi un futuro anche oltre la carriera sportiva. Nello sport come nella vita bisogna sempre farsi trovare pronti”.

Adesso l’attenzione è tutta rivolta alla nuova avventura in maglia Cisterna.

“Ho bisogno di nuovi stimoli e sono convinto di aver trovato il posto giusto. Da avversario ho sempre apprezzato questa squadra e giocare nel palazzetto di Cisterna non è mai stato semplice. Ho parlato con coach Morato e ci siamo trovati subito in sintonia. L’obiettivo principale sarà conquistare la salvezza, ma sappiamo che in Superlega basta poco per trasformare una stagione tranquilla in qualcosa di speciale. Affronterò questa esperienza con grande entusiasmo e con la convinzione di poter dare il massimo”.

Il Cisterna Volley continua così a costruire il proprio futuro puntando su giovani di talento e profili già affermati nel panorama nazionale, aggiungendo alla rosa un atleta che rappresenta uno dei prospetti più interessanti della pallavolo italiana.