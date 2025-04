Cisterna Volley, arriva il Grottazzolina per la corsa al quinto posto

Dopo la battaglia nei Quarti Scudetto contro Trento, il Cisterna Volley torna in campo per i Play Off che valgono un pass per la CEV Challenge Cup. Il primo ostacolo è la Yuasa Battery Grottazzolina, avversaria domenica 6 al Palasport di Viale delle Provincie alle 19 Cisterna parte con i favori del pronostico, avendo già battuto la squadra marchigiana in entrambe le sfide stagionali.

L’avversario

Grottazzolina arriva con il morale rialzato dopo il secondo posto al NAS Sports Tournament di Dubai e cercherà di ribaltare i precedenti sfavorevoli.

Yuasa Battery ha dimostrato buone qualità offensive con 136 ace (quarta squadra del campionato) e una percentuale d’attacco del 47,2%. Il centrale canadese Danny Demyanenko si è distinto a muro con 49 vincenti e 21 ace al servizio, mentre il miglior realizzatore della squadra è stato Georgi Tatarov con 260 punti, seguito da Dusan Petkovic (249) e dallo stesso Demyanenko (213). Il finale di campionato è stato complicato per i marchigiani, con quattro sconfitte consecutive prima della positiva parentesi internazionale.

Cisterna vuole iniziare con il piede giusto questa nuova fase e puntare con decisione alla qualificazione europea. L’esperienza e il rendimento stagionale danno fiducia alla squadra di coach Falasca, ma servirà la massima attenzione contro un avversario capace di mettere in difficoltà squadre più esperte. Il Palasport di Viale delle Provincie è pronto a ospitare una sfida combattuta, con i tifosi cisternesi pronti a spingere la squadra verso un finale di stagione all’altezza delle aspettative.