Cisterna Volley, arriva la Lube Civitanova: zero successi nei quattro precedenti

Il Cisterna Volley punta a sfatare il tabù contro la Cucine Lube Civitanova, mai battuta nei quattro confronti precedenti, inclusa la gara d’andata terminata 3-0 in casa dei marchigiani. La sfida, in programma domenica 12 gennaio alle 19:00 al Palasport di Viale delle Provincie, rappresenta una prova importante per la squadra di coach Falasca, attualmente settima in classifica e a pari punti con Modena. Spinta dal pubblico, che nell’ultimo match casalingo ha registrato il tutto esaurito, Cisterna cerca la prima vittoria nel girone di ritorno.

La Lube invece, siede al quarto posto in classifica ed è fresca di qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. La formazione di Lagumdzija e compagni è poi reduce dalla recente vittoria casalinga contro Verona, ma in questa stagione ha sempre avuto un rendimento altalenante in trasferta.

Partita non di poco conto per Michele Baranowicz ed Enrico Diamantini, due giocatori che, nel passato recente, hanno militato proprio nel club marchigiano.

Alla vigilia del match è intervenuto ai microfoni della società Willner Rivas, schiacciatore venezuelano a disposizione dello scacchiere di Falasca: “Sono molto contento di aver giocato contro la Sir Susa Vim Perugia, una delle squadre più forti con una tifoseria straordinaria. Non ci aspettavamo quel risultato, ma siamo determinati a migliorare e continueremo a lavorare sodo. La Cucine Lube Civitanova è una squadra di altissimo livello; all’andata abbiamo perso, ma ci stiamo preparando al meglio per fare una buona prestazione contro di loro e per affrontare con determinazione tutto il girone di ritorno”