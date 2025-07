Cisterna Volley, Barotto convocato agli Europei Under 22

Un appuntamento di assoluto prestigio organizzato con il Cisterna Volley, Comitato Regionale del Lazio, Comitato Territoriale di Latina e FIPAV Nazionale, che certifica ancora una volta la centralità di Cisterna di Latina nel panorama pallavolistico italiano ed europeo. La Nazionale U21, guidata da Vincenzo Fanizza, è già al lavoro per preparare al meglio l’impegno.

L’Italia è inserita nella Pool A, insieme a Ucraina, Danimarca e Inghilterra. Il regolamento prevede che soltanto la prima classificata e le due migliori seconde tra i vari gironi possano accedere alla fase finale del Campionato Europeo di categoria, in programma nel 2026. Un banco di prova importante per i talenti azzurri e un’occasione imperdibile per il pubblico pontino di ammirare da vicino il futuro della pallavolo internazionale.

Il calendario del torneo al Palasport di Cisterna di Latina (ingresso gratuito):

11 luglio, ore 17:00 – Ucraina vs Danimarca

11 luglio, ore 20:30 – Italia vs Inghilterra

12 luglio, ore 17:00 – Danimarca vs Inghilterra

12 luglio, ore 20:30 – Italia vs Ucraina

13 luglio, ore 17:00 – Inghilterra vs Ucraina

13 luglio, ore 20:30 – Italia vs Danimarca

I CONVOCATI: Tommaso Barotto (Diavoli Rosa); Francesco Bergamasco (Pallavolo Padova); Pietro Bonisoli (Dello Volley); Stefano Cappadona (New Mater); Marco Fedrici (Trentino Volley); Diego Fascio, Lorenzo Magliano, Gioele Adeola Taiwo (Volley Milano); Gabriel Galiano (Pallavolo San Giustino); Luca Loreti (You Energy Volley); Pardo Mati (Modena Volley Punto Zero); Giacomo Selleri (Gabbiano T. Team); Marco Valbusa (Verona Volley); Manuel Hristov Zlatanov (GS. POR. Robur Costa2030).

LO STAFF: Vincenzo Fanizza (Primo Allenatore); Mario Di Pietro (Allenatore); Flavia Gaudenzi (Fisioterapista); Giuseppe Brogneri (Preparatore Atletico); Loris Palermo (Scout); Alex Boncompagni (Medico); Luca Mares (Team Manager).