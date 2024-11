Cisterna Volley, Bayram: “Contro Padova è il momento di cambiare passo”

Il Cisterna Volley si prepara ad affrontare un Padova in gran forma, sesta in classifica, con l’obiettivo di cancellare la recente sconfitta contro la Lube.

Alla vigilia del match contro il Sonepar Padova, il martello turco Efe Bayram, uno dei protagonisti più costanti della squadra, attualmente miglior battitore con 7 ace e secondo miglior realizzatore dei pontini, suona la carica per i suoi: “Ci aspetta una partita molto importante. Conoscevamo il calendario e l’inizio impegnativo, ma non deve essere una scusa. Ora abbiamo bisogno di una vittoria, e vogliamo ottenerla davanti ai nostri tifosi.”

“A Civitanova – continua il turco – non siamo stati all’altezza, ma abbiamo imparato dai nostri errori. La squadra sta migliorando, ogni giorno diamo il massimo in allenamento, e ora è il momento di cambiare questa dinamica. Con Padova sarà una battaglia, e siamo pronti a mettere in campo tutto il lavoro della settimana.”