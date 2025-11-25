Cisterna Volley, carica Lanza: “Perugia dovrà sudarsi”

E’ partita questa mattina la settimana di lavoro del Cisterna Volley che prepara la prossima gara di SuperLega (ottava giornata di andata): domenica 30 novembre (ore 18) la squadra di Morato sarà di scena a Perugia, in casa dei campioni d’Europa. Il programma prevede doppie sedute oggi e domani (palestra e palla la mattina, soltanto palla il pomeriggio), allenamento pomeridiano giovedì (palla), nuova doppia seduta venerdì (sempre palestra e palla la mattina, solo palla il pomeriggio), lavoro mattutino sabato; poi partenza per l’Umbria.

La Sir Susa (reduce dalla sconfitta di Trento) giocherà anche domani (mercoledì): ospiterà (nell’anticipo della prima giornata di ritorno) la Vero Volley Monza, poi domenica l’ottava giornata di SuperLega contro Cisterna. Della sfida del PalaBarton ha parlato Filippo Lanza. “Sappiamo che affronteremo un avversario fortissimo, è inutile girarci intorno, ma questo non significa che partiremo già battuti: dovranno sudarsi ogni punto, e nulla dovrà essere scontato – ha sottolineato lo schiacciatore – Sicuramente troveremo una squadra che oltre al suo valore metterà in partita anche una grande voglia di riscatto dopo aver perso contro Verona e Trento”.

“Noi siamo tornati ad allenarci ancora con l’amaro in bocca, per la sconfitta subita contro Milano – ha aggiunto Filippo Lanza – nessuno si aspettava una gara del genere e di perdere in quel modo. La reputo un’occasione persa perché la SuperLega non te ne concede tante e quelle che hai a disposizione devi sfruttarle, soprattutto se la partita successiva la giochi a Perugia. Con Milano abbiamo iniziato bene e questo – dopo due vittorie consecutive – ci ha quasi fatto credere di avere la strada spianata. Invece il volley è tutt’altro, basta poco e le partite cambiano: così è stato. Abbiamo peccato, passatemi il termine, un po’ di presunzione e una squadra come la nostra non se lo può permettere. E dispiace perché il nostro processo di crescita è stato graduale, partita dopo partita eravamo andati sempre meglio. Ora si riparte, naturalmente da dove abbiamo lasciato. Di progressi ne sono stati fatti tanti: siamo consapevoli delle nostre qualità, ma coscienti di dover lavorare tanto. A Perugia dovremo sfruttare tutto quello che ci verrà concesso nel corso della gara”.