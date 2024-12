Cisterna Volley, cena di Natale a Villa Egidio per i ragazzi di Falasca

Venerdì sera, il Cisterna Volley ha celebrato il Natale con la tradizionale cena di squadra, tenutasi nella splendida cornice di Villa Egidio.

L’evento, organizzato dalla famiglia Boldreghini, ha riunito società, staff tecnico, giocatori e le loro famiglie, in un’atmosfera di festa e condivisione. Tra gli ospiti anche il Questore di Latina, Fausto Vinci, che ha elogiato il club come eccellenza del territorio e modello per lo sport provinciale.

“Sono onorato di poter condividere questi momenti con la famiglia del Cisterna Volley – ha detto Riccardo Boldreghini, proprietario di Villa Egidio – Ringrazio la società per aver scelto di stare con noi, è un onore per Villa Egidio avere ospiti i campioni del Cisterna Volley”.

Il club chiude così un anno ricco di soddisfazioni, con l’entusiasmo di affrontare i prossimi impegni: il match casalingo contro Rana Verona il 21 dicembre, la trasferta contro Gas Sales Bluenergy Piacenza e, soprattutto, la storica partecipazione alla Del Monte Coppa Italia, dove il Cisterna Volley sfiderà l’Itas Trentino, Campione d’Europa in carica.