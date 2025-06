Cisterna Volley, colpo internazionale: firma lo schiacciatore brasiliano Daniel Muniz

ll Cisterna Volley alza l’asticella con un innesto di assoluto valore: Daniel Muniz è ufficialmente un nuovo giocatore del club pontino. Schiacciatore brasiliano, classe 1997, alto 194 centimetri, Muniz arriva dopo due stagioni da protagonista nel campionato paulista con la maglia del Suzano Volley, culminate con la conquista del secondo posto nell’ultima edizione.

Nato e cresciuto a San Paolo, si è avvicinato alla pallavolo nel 2010, per gioco, seguendo gli amici a scuola. In poco tempo, però, quel passatempo è diventato una vocazione: nel 2011 prende parte alle selezioni giovanili dei club più prestigiosi del Brasile, tra cui Sesi, Pinheiros, Centro Olímpico e Ibirapuera.

La sua carriera lo ha portato a calcare i campi di tutta Europa. Dopo l’esordio all’estero nel 2017/18 in Grecia con il Pamvochaïkós V.C., Muniz è tornato in patria con le maglie di Copel Telecom/Maringá e Apan/Roll-on, per poi ripartire dal Cuprum Lublin in Polonia. Nel 2020/21 ha disputato il campionato turco con l’Altekma SK, prima di una brillante annata in Germania con il VfB Friedrichshafen, con cui ha vinto la Coppa di Germania, raggiunto la finale scudetto e preso parte alla CEV Champions League.

Nel 2024 è arrivata anche la prestigiosa chiamata della nazionale brasiliana: il CT Bernardo “Bernardinho” Rezende lo ha convocato per la Volleyball Nations League, testimonianza della crescita costante dello schiacciatore sudamericano.

“Ho scelto Cisterna perché desideravo tornare a giocare in Europa, e quale miglior modo se non ripartire dall’Italia, dove la pallavolo è parte della cultura sportiva – ha dichiarato Muniz –. La SuperLega è una delle leghe più rispettate e competitive al mondo. Non vedo l’ora di conoscere i palazzetti, le città e tutto ciò che circonda il mondo della pallavolo italiana.”

Muniz arriva con grandi ambizioni: “Mi aspetto un livello altissimo in ogni gara. Il mio obiettivo è dare tutto per la squadra e crescere come giocatore. Voglio conquistarmi uno spazio stabile nella pallavolo europea, e Cisterna rappresenta un’opportunità preziosa.”

Giocatore potente e istintivo, Muniz può vantare un’elevazione in attacco di 338 cm e, nell’ultima stagione, ha messo a referto 298 punti in 23 partite con il Suzano. Di sé dice: “Mi definisco un giocatore passionale. Amo l’adrenalina, le sfide e anche le difficoltà: mi spingono a dare il meglio. In campo scendo con grinta, carattere e cuore.”

Con Muniz, Cisterna Volley mette un altro tassello importante nella costruzione del roster per la stagione 2025/26, puntando su esperienza, energia e qualità internazionale.