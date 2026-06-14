Cisterna Volley, colpo Magliano: arriva il giovane schiacciatore granata

Prosegue il mercato del Cisterna Volley in vista della stagione 2026-2027. Il club pontino ufficializza il quinto innesto: si tratta di Lorenzo Magliano, schiacciatore torinese classe 2005, alto 196 centimetri, reduce dall’esperienza in Serie A2 con Portoviro.

Il giocatore si aggiunge agli arrivi già definiti di Peng (centrale), Amaranto (opposto), Federici (libero) e Magalini (schiacciatore), andando a completare un reparto in piena costruzione attorno ai “senior” già presenti in rosa come Fanizza, Mazzone, Tosti e Lanza.

Dalla A2 alla Superlega: “Il momento giusto per fare il salto”

Magliano arriva a Cisterna dopo una stagione chiusa con la semifinale playoff di A2, vissuta da protagonista con la maglia di Portoviro.

“Eravamo partiti con obiettivi ambiziosi, poi le cose non sono andate come volevamo ma siamo riusciti a riprenderci nel momento più importante”, ha raccontato lo schiacciatore, che ha deciso di compiere il salto in Superlega dopo un’attenta valutazione del proprio percorso.

Una scelta maturata anche dopo lo stage con la Nazionale Seniores B a Cosenza e in vista dell’Europeo Under 22 in programma in Portogallo, che lo vedrà tra i protagonisti dell’estate azzurra.

Il legame con coach Morato e la scelta Cisterna

Determinante nella decisione di approdare a Cisterna anche il rapporto con coach Daniele Morato, già suo allenatore a Portoviro.

“Con il coach c’è sempre stato rispetto e stima. Non è stata l’unica motivazione, ma ha avuto un peso nella mia scelta”, ha spiegato Magliano.

Il giovane schiacciatore aveva anche altre opzioni in Superlega, tra cui una soluzione più “comoda” vicino a casa e alla fidanzata, la pallavolista Mija Šiftar, ma ha scelto comunque la sfida pontina.

“Cisterna è il posto giusto per me, la scelta migliore per crescere”, ha aggiunto.

Tra Toro, viaggi e sogni di Superlega

Nato e cresciuto a Torino, Magliano è tifoso del Torino e appassionato di calcio e tennis, ma la pallavolo resta la sua priorità assoluta.

Gioca con il numero 5 sin dalle giovanili e lo ha sempre mantenuto come cifra distintiva della sua carriera.

“A Cisterna avrò tanto da imparare. So che la Superlega è un altro livello rispetto alla A2, ma mi sento pronto. Conta la tecnica, ma soprattutto la testa”, ha sottolineato.

Un progetto giovane per il futuro

Con il suo arrivo, il Cisterna Volley continua a costruire una rosa giovane ma ambiziosa, puntando su talento e prospettiva in vista della massima serie.

Magliano rappresenta un investimento tecnico e futuribile, inserito in un progetto che vuole crescere stagione dopo stagione e consolidarsi nel panorama della Superlega.