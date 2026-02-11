Cisterna Volley, con Cuneo per la salvezza: sfida da dentro o fuori

Cisterna Volley è già al lavoro per preparare la sfida di SuperLega in programma domenica alle 17 al Palasport di via Delle Province contro Cuneo. Una partita che pesa tantissimo: a tre giornate dalla fine, una vittoria piena garantirebbe ai pontini la salvezza matematica e permetterebbe anche di agganciare proprio Cuneo al decimo posto.

La classifica parla chiaro. Grottazzolina, fanalino di coda, è a sei punti di distanza e con tre vittorie in meno: con i tre punti Cisterna sarebbe irraggiungibile. Inoltre, battendo Cuneo, i ragazzi di Morato arriverebbero a pari punti con i piemontesi, ma con una vittoria in più.

Buone notizie anche dall’infermeria. Rientrano Lanza e Plak, assenti nell’ultima gara di Verona, e sta recuperando anche il palleggiatore Alessandro Fanizza, costretto a uscire nel match con i veneti dopo un colpo al volto e un problema all’addome.

“Sto bene, il risentimento è superato – ha spiegato Fanizza –. Stiamo lavorando per arrivare pronti a una partita fondamentale. Vincere vorrebbe dire salvezza matematica e aggancio a Cuneo: sarebbe una grande soddisfazione per noi, per la società e per il nostro pubblico. In casa vogliamo fare un regalo a tutti”.

Domenica Cisterna si gioca molto più di una partita: in palio c’è la tranquillità della salvezza e un traguardo che, a inizio stagione, sembrava tutt’altro che scontato.