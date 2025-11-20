Cisterna Volley, Currie prima di Milano: “Squadra di combattenti, ce la giocheremo”

Tre vittorie consecutive con Monza, Padova e Grottazzolina: si presenta così l’Allianz Milano al Palasport di via delle Province, dove sabato alle 18 affronterà il Cisterna Volley, forte di due successi consecutivi conquistati nelle ultime uscite.

Prima della sfida contro Milano, Landon Currie, reduce da una grande prestazione contro Modena, ha espresso il suo parere sulla gara di sabato: “Siamo in un buon momento di forma entrambi, veniamo da vittorie e ci sono tutti i presupposti affinché sia una gara avvincente e combattuta. Con Milano gioca uno dei migliori opposti al mondo, Ferre Reggers, e un palleggiatore come Fernando capace di distribuire il gioco molto bene. Quando guardo Milano giocare – ha sottolineato il libero canadese – la cosa che colpisce è la sua combattività in difesa: recuperano palloni difficili, quasi impossibili, ed hanno la capacità di rendere complicato l’attacco degli avversari”.

“Noi, col successo contro Modena, abbiamo acquisito la consapevolezza di poter giocare alla pari contro chiunque e, soprattutto, vincere. La nostra chimica di squadra – in campo – è migliorata molto. Quando giochiamo con energia e passione curando i piccoli dettagli, diventiamo una squadra difficile da affrontare. In casa, poi, possiamo contare su un tifo veramente coinvolgente: mi aspetto un gran rumore e tanta energia anche contro Milano”.

“Il nostro obiettivo? Scendere in campo dando tutto quello che abbiamo cercando di giocare una pallavolo pulita e di qualità. Personalmente mi sento bene e a Cisterna mi trovo a mio agio, tutti sono stati molto accoglienti e gentili con me rendendo semplice e rapida la mia fase di ambientamento. Col passare delle partite siamo cresciuti, questo è merito del lavoro svolto e della grande armonia che anima il nostro spogliatoio”.