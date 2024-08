Cisterna Volley da il via alla campagna abbonamenti: “Io sono Cisterna”

Il Cisterna Volley ha lanciato la campagna abbonamenti “Io sono Cisterna” per la stagione 2024/25, presentata nella storica Sala Zuccari di Palazzo Caetani. Con la squadra in Superlega Credem Banca, l’iniziativa mira a coinvolgere maggiormente il territorio e rafforzare il senso di appartenenza tra i tifosi e la squadra. Gli abbonamenti, disponibili online e in biglietteria da settembre, coprono tutte le 11 partite della Regular Season con opzioni Silver, Gold e Sostenitore.

Durante l’evento, il responsabile marketing Juriy Villanova ha sottolineato l’importanza di mettere Cisterna e le sue eccellenze al centro del progetto, puntando anche su un team internazionale con nove nazionalità. Il presidente Luigi Iazzetta ha invitato i cittadini del Lazio e del centro Italia a sostenere la squadra, mentre il sindaco Valentino Mantini ha enfatizzato l’integrazione e l’inclusione che la squadra rappresenta per la città.

Alla presentazione hanno partecipato il coach Falasca, lo staff tecnico, e vari esponenti della dirigenza, tra cui l’amministratore delegato Cristina Cruciani e il presidente onorario Massimiliano Marini. Ulteriori dettagli sugli abbonamenti sono disponibili sul sito del Cisterna Volley: [cisternavolley.it/abbonamenti](https://cisternavolley.it/abbonamenti/).