Cisterna Volley, domani a Monza per l’ultima di Regural Season

E’ atteso domani alle 18 a Monza, tra le mura della Mint Vero Volley, il Cisterna Volley di coach Guillermo Falasca. Sicuri, per la prima volta nella storia, di un posto ai Play Off Scudetto, i pontini proveranno a superare in quella che è l’ultima gara di Regular Season, il record di punti fatti lo stagione scorsa(24).

L’incontro si preannuncia avvincente, con la formazione ospite a caccia di un risultato positivo per mantenere vive le proprie possibilità di permanenza nel campionato di Superlega Credem Banca.

DICHIARAZIONI

Michael Czerwinski (Cisterna Volley): “Contro la Mint Vero Volley Monza, loro proveranno a dare tutto per raggiungere il loro obiettivo, senza nulla da perdere. Da parte nostra c’è la volontà di voler provare a fare la partita, dando il nostro meglio in campo. La stanchezza a questo punto della stagione si fa un po’ sentire, ma una volta in campo siamo concentrati sul nostro obiettivo. Sarà una partita avvincente, dovremo essere attenti a sfruttare al massimo ogni pallone. Più che tecnicamente sono sicuro che la differenza la farà l’approccio mentale alla partita. Su questo aspetto possiamo sicuramente migliorare, anche in vista dei Play Off dove ci troveremo ad affrontare una delle migliori squadre di questa Superlega”.