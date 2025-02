Cisterna Volley, domani a Taranto per centrare la terza vittoria di fila

Nel momento più cruciale della sua stagione, il Cisterna Volley si prepara a una sfida chiave in casa della Gioiella Prisma Taranto, fanalino di coda del campionato appaiata a Monza ma con una vittoria in meno rispetto ai brianzoli.

Gli ionici, reduci da una reazione incoraggiante nell’ultimo set disputato a Perugia, cercano il primo acuto stagionale contro i pontini, che all’andata si imposero con un netto 3-0 al Palasport di Viale delle Provincie.

La squadra di coach Guillermo Falasca arriva all’appuntamento forte di due successi consecutivi, entrambi maturati al tie-break contro Sonepar Padova e Valsa Group Modena, risultati che hanno rinvigorito l’ambiente e alimentato le ambizioni playoff, con il Cisterna Volley a quota 19 a pari punti con Modena. Ora Cisterna punta a un terzo colpo per consolidare la propria posizione in classifica nelle ultime giornate di Regular Season. L’appuntamento è fissato per domenica 9 febbraio alle ore 18:00, con diretta su RAI e VBTV.

LE DICHIARAZIONI

Aleksandar Nedeljkovic (Cisterna Volley): “La squadra sta bene, siamo contenti del successo contro Valsa Group Modena, una vittoria importante per il nostro percorso. Ora ci aspetta una sfida altrettanto importante contro Gioiella Prisma Taranto. Siamo consapevoli che loro faranno di tutto per la vittoria, avendo un calendario non semplice per realizzare il loro obiettivo. Hanno un tifo molto caloroso, che gli ha permesso di fare molto bene in casa, giocare al PalaMazzola è sempre difficile. Personalmente sto affrontando queste partite con entusiasmo, cercando di fare il massimo ogni volta. Io il migliore a muro? Sono davvero contento di questo, esprimermi a questi livelli in Superlega era un sogno che cullavo da bambino, ora non mi pongo limiti”.