Cisterna Volley, domani a Trento per l’ultima partita del 2023

Sarà l’ultimo match del 2023 quello che domani, a partire dalle ore 18, attende la Cisterna Volley in quel di Trento. Trasferta proibitiva per il team pontino che affronterà lontano da casa la prima gara del girone di ritorno. I trentini, che nell’ultimo turno si sono garantiti il simbolico titolo di campioni d’inverno, arrivano da una prova moto concreta contro il Padova. Il Cisterna Volley sarà sulle Dolomiti dopo il successo casalingo (3-1) sul Monza arrivato dopo quattro sconfitte consecutive. All’andata, era il 22 ottobre scorso, la sfida con i trentini segnò la prima assoluta in campionato per il Cisterna Volley: dopo due ore e un quarto di battaglia arrivò una sconfitta (2-3) al quinto set per i pontini trascinati dai 22 punti di Faure, i 21 di Jordi Ramon e i 19 di Peric. Il martello spagnolo realizzò addirittura sette aces durante il match: oggi il suo totale di battute vincenti è arrivato a 20 e lo pone al quarto posto della classifica di questa specialità, staccato di appena quattro lunghezze dal leader Davyskiba (Modena) primo con 24 punti diretti.

«Giocheremo contro Trento e sappiamo che sarà una partita complicatissima ma dobbiamo concentrarci sul mantenere questo ritmo di gioco perché se giochiamo come abbiamo giocato con il Monza, guardando più a lungo termine, potremo toglierci qualche soddisfazione di più rispetto a quello che abbiamo fatto nel girone d’andata» ha chiarito Andrea Rossi, capitano e centrale del Cisterna Volley. Il successo con il Monza ha portato i pontini a quota dieci punti nella classifica del massimo campionato italiano di pallavolo maschile.

Nella speciale graduatoria dei migliori realizzatori della Superlega, l’opposto francese Theo Faure è sempre e costantemente al primo posto: grazie ai 24 punti (52%) messi a segno con Monza è salito a 215 punti messi a segno dall’inizio del campionato (alle sue spalle Michieletto con 202) e, nell’ultima giornata, è risultato il pallavolista con il maggior numero di punti messi a segno di tutto il campionato. Nella graduatoria dei muri vincenti Aleksandar Nedeljkovic, con 34 block in, è diventato secondo alle spalle di Loser (Milano), che ora è primo con 35 muri.

«Sarà una partita molto complicata perché giochiamo in casa di un top-team e dovremo affrontare questo ennesimo appuntamento con molta lucidità ma anche con il massimo dell’agonismo, uno degli obiettivi dovrà anche essere quello di prolungare la partita più a lungo possibile e di continuare a crescere soprattutto per noi – aggiunge Alessandro Piccinelli, libero del Cisterna Volley – in questo girone di ritorno dovremo lavorare ancora di più per centrare gli obiettivi che la società si è prefissata e sarà importante ripartire da Trento, un avversario da affrontare con determinazione ma anche con la spensieratezza di chi sa di partire svantaggiato dal pronostico»

Le statistiche vedono Trento al vertice della classifica delle squadre con il maggior numero di punti totalizzati (785), e al vertice di quella delle ricezioni perfette (257) mentre è al secondo posto nella classifica degli ace (74, alle spalle di Modena con 77) e al secondo in quella dei muri vincenti (108, dietro Perugia 114).

«In vista della sfida con Cisterna il nostro obiettivo deve essere quello di alzare nuovamente il livello per essere pronti a fronteggiare un avversario che all’andata ci ha fatto davvero sudare la vittoria e ce lo ricordiamo bene – ha chiarito coach Fabio Soli, allenatore di Trento che conosce molto bene il territorio pontino – Il girone d’andata appena concluso ci ha visto protagonisti di un cammino molto positivo che vogliamo confermare anche nel girone di ritorno, sapendo che le insidie sono dietro l’angolo perché ogni avversario che incontreremo può metterci in difficoltà, soprattutto se non riusciremo ad esprimere continuità al nostro gioco».