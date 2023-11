Cisterna Volley, domani il match con Taranto

Dopo due trasferte consecutive il Cisterna Volley torna a giocare in casa. Domenica, alle 18:00, la formazione pontina scende in campo contro il Gioiella Prisma Taranto nel match valido per la sesta giornata del campionato di Superlega. Davanti al pubblico di Cisterna la formazione di coach Guillermo Falasca dovrà vedersela con una formazione alla ricerca di punti e della prima vittoria stagionale mentre Mazzone e soci hanno vinto in tre set (contro Milano) l’ultima partita casalinga ma arrivano da due sconfitte di fila contro Padova (al quinto set) e contro Piacenza.

“Contro Taranto ci aspetta una battaglia perché sfidiamo una diretta concorrente che finora non ha ancora vinto e ha appena cambiato allenatore – ammette Davide Saitta, regista del Cisterna – Tra i nostri avversari ci sono giocatori che hanno tanta voglia di dimostrare il loro valore mentre noi arriviamo da due trasferte dalle quali abbiamo raccolto un solo punto: in queste partite che abbiamo giocato ci sono stati alcuni aspetti positivi, altri un po’ meno ma dobbiamo presentarci a questa partita con la massima concentrazione possibile per essere pronti a questa sfida”.

“Giocheremo davanti ai nostri tifosi e ci teniamo a regalargli una soddisfazione, senza dimenticare che fare punti è importante per noi e per la nostra classifica – conclude il regista – Finora le cose non sono andate bene per noi negli scontri diretti: entrambi li abbiamo giocati fuori, casa con Catania e Padova, li abbiamo persi mentre questo è il primo match contro una diretta concorrente che ci giochiamo in casa ed è importante affrontarlo nel modo giusto”.

Per quanto riguarda le presenze tra i pontini c’è un record in vista: se dovesse scendere in campo (come sempre avvenuto finora) il libero Alessandro Piccinelli raggiungerà la quota di 200 presenze nelle stagioni regolari.

“Nell’ultima partita a Piacenza abbiamo iniziato faticando molto, poi piano siamo riusciti a essere più combattivi e abbiamo giocato almeno due set ad alto livello – ha spiegato coach Guillermo Falasca che analizza l’ultima uscita – Abbiamo commesso errori in alcuni momenti che non si possono commettere con una squadra come Piacenza e questo lo abbiamo pagato. Deluso o contento? Direi che in questa fase sono ottimista per la quello che ho potuto vedere in campo, sono convinto che con con un po’ di esperienza in più potremo colmare queste lacune e crescere ancora”.

I biglietti per la partita con il Taranto sono in vendita sulla piattaforma Vivaticket, nei punti vendita Vivaticket sul territorio e al botteghino del palazzetto dalla mattina alle 9:00 fino a inizio gara. Sabato prossimo il Cisterna Volley tornerà a giocare davanti al pubblico pontino nell’anticipo della settima giornata, il 25 novembre, alle ore 18:00 con il Valsa Group Modena. I biglietti sono già in vendita su Vivaticket.